Valgevenelannast olümpiavõitja: mina neutraalse sportlasena OMil ei osale

„Olen algusest peale rääkinud, et oleme ebavõrdsetes tingimustes. Tõenäoliselt pole spordi põhimõtted need, mis peaksid olema. Kui me võistlema hakkame, siis võistleme nagu kõik teisedki oma lipu all,“ teatas Alimbekava Valgevene spordisaates, vahendab Gazeta.ru.