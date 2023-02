Alagrupiga piirdunud Eesti klubid on ENBL-is saadud kogemusega rahul, aga liiga murrab pead nelja mure üle

„FIBA Europe Cupis on ühe kuuemängulise alagrupiringi kulu klubile umbes 60 000 eurot, ENBL-is oli see terve hooaja peale 10 000. Tõsi, tänavune hooaeg oli erandlik, sest meil polnud sõite Poola ega kaugemale, vaid tegime mängud ära Eestis. Aga alguses paned stardiraha sisse ja peale koduse etapi korraldamist saad raha tagasi. Kulude mõttes on vahe päris suur,“ lausus ENBL-is debüteerinud Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask.