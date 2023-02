Maicel Uibo: treeningute tulemused mind ei huvita, naudin võistlust, see toob naeratuse suule

Viimase kümnendi Eesti parim kümnevõistleja Maicel Uibo tunnistab, et starti minnes on tal eesmärk alati sama. „Tuleb minna selle järele, mis saada on – ehk siis kuldmedal ja esikoht. See ei muutu,“ ütles Uibo, kes valmistub nädalavahetusel Tallinnas toimuvaks mitmevõistluseks. „Muidugi saan aru, et kui oled 8100 punkti mees, pole realistlik MM-i võita, kuid mitmevõistluses tuleb võtta üks ala korraga ja minna hambad ristis võitlema. Näiteks 400 m jooksu starti minnes ei mõtle ma, et see või teine mees on minust viis sekundit kiirem. Ikka lähed ju võitlema. Pole vahet, kes asub kõrvalrajal.“