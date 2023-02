Hyundai rallitiimi juht avaldas kitsaskoha, mida tuleks kiiremas korras parandada

Eelmisel hooajal oli Hyundais võimuvaakum. Julien Moncet määrati võistkonna juhi kohusetäitjaks, aga päris juhti temast ei saanudki. Abiteboul loodab olukorda parandada ja ta rääkis WRC-sarja kodulehele, et tiim võiks töötada efektiivsemalt.

„Efektiivsus pole kehv, aga kuna MM-rallide ajal on päevad väga pikad, siis ma arvan, et saame parandada protsesside kulgu. Peame kindlaks tegema, et meil oleks piisavalt energiat ja tähelepanu hetkedel, kui neid kõige enam vajame. Nädalavahetuse lõpuks võiks sellest tulemuse mõttes kasu olla,“ selgitas ta, ent detailidesse ei laskunud.