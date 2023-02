Rootsi MM-ralli korraldajate otsus on ennast täielikult õigustanud

Rootsi ralli on viimastel kümnenditel toimunud mitmel korral „kärbitud tiibdaega“, sest lund on kas vähe, või nagu 2020. aastal, siis suisa olematult. Korraldajad otsustasid seepeale alates 2022. aastast võistlust oluliselt põhja poole viia ja see on ennast õigustanud.

Otepää talveralli võistluste juht Marko Koosa ütles teisipäeval pressiteate vahendusel, et lumega on kõik korras ka Otepää kandis. „Rajaolud on Otepääl endiselt talvised ja lisandunud on ka lund. Teede jääolud on head ja loodame head talverallit,“ sõnas ta.