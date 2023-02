M-Sporti rallisõitja tunnistas, et koostöö Tänakuga teda ei aitaks

Loubet selgitas, et põhjus pole kaugeltki selles, nagu ta ei saaks Tänakuga läbi või tal poleks huvi 2019. aasta maailmameistri käest näpunäiteid saada. Küsimus on hoopis sõidustiilis.

„Meie auto seadete filosoofia on üsna erinev ja sõidustiil on samuti erinev. Aga kuulan palju, mida Ott räägib, sest ta on suurepärane võitja ja kogemus on alati hea,“ rääkis 25-aastane prantslane.