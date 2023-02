VIDEO | Euroliiga valitsevale meistrile kaotanud Žalgiris langes Baskoniaga ühele pulgale

Suurema osa mängust tagaajaja rollis olnud Žalgiris jõudis poolteist minutit enne lõppu kahe punkti kaugusele (70:72), aga Anadolu Efesi poolt vastasid kiirete korvidega Shane Larkin ja Will Clyburn.

Žalgirisel on 12 võitu ja 10 kaotust. Tabelis ollakse seitsmendad, sama saldo juures on kuuendal kohal Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Vitoria Baskonia. Anadolu Efes on 11 võidu ja 11 kaotusega üheksas.