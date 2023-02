Tartu Maratoni korraldajad kinnitasid, et võistlus ära ei jää: varuplaane on meil mitmeid

„19. veebruaril toimuva maratoni põhipäeva osas on jätkuvalt võimalikud erinevad variandid. Kõik sõltub lähiaja ilmast ning maratonirajale lisanduvast lumest,“ andsid korraldajad jaanuari lõpus teada.

„Kindel on see, et varuplaane on meil mitmeid ja Tartu Maraton kindlasti ära ei jää! Suuski ei tasu veel nurka visata,“ olid korraldajad optimistlikud.

Seda, millisel rajal maraton toimub, nad aga öelda ei osanud. „Ootame lund ja külmakraade, et maratoni saaks originaalrajal korraldada. Küll aga üritame esimesel võimalusel Tehvandi Spordikeskusega koos kunstlund toota nii palju, et me saaksime kunstlund varuda ja ära kindlustada, et kuue-seitsmekilomeetrine ring oleks tagavaraks võtta.“

„Ja kui see ka ei õnnestu, siis rakendub juba mingisugune matkaversioon sarnaselt 2020. aastaga, kui üldse lund ei olnud,“ lisasid korraldajad.

Tartu Maratoni eelüritused toimuvad Käärikul

„Lumeolud maratoni originaalrajal on juba mõnda aega heitlikud ning oleme otsinud alternatiive 49. Tartu Maratoni eelürituste läbiviimiseks,“ andsid maratoni korraldajad kodulehel teada, et eelüritused leiavad aset 12. veebruaril Käärikul. „Tänase info ning lähiaja ilmaprognoosi põhjal saame kinnitada, et Avatud Raja sõidud ja Tartu Teatemaraton toimuvad Kääriku spordikeskuses.“

„Kääriku Spordikeskuses on olemas vajalik infrastruktuur ürituse läbiviimiseks. Kuna start ja finiš asuvad ühes kohas, on ka logistika osalejatele väga mugav,“ selgitasid korraldajad.

„Ka lumeolud on Käärikul head ning raja kombineerime spordikeskuse, Kekkose ja Tartu Maratoni originaalraja lõikudest,“ andsid korraldajad teada, et võistluste distantsid selguvad lähiajal.