NFL-i läbi aegade edukaim mängija lõpetab teist korda karjääri

„Ma lõpetan karjääri ja teen seda lõplikult. Tean, et see oli eelmisel korral päris suur asi, nii et kui ma täna hommikul ärkasin, siis mõtlesin, et vajutan lihtsalt salvestusnuppu ja annan teile esimesena teada,“ rääkis 45-aastane Brady sotsiaalmeediasse postitatud videopöördumises.