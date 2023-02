Teisipäeva hilisõhtul teatas Farma Conde / Volei Sao Jose dos Campose klubi, et Täht on naasnud Eestisse, kus teda ootab ees operatsioon. Juba aastaid võrkpallitähte kimbutanud põlv ei pidanud Brasiilias enam mängimisele vastu. Eesti koondislane rääkis Delfi Spordile, missuguses seisus põlv on ning mis on tema plaanid ja lootused lähitulevikku ja augusti lõpus algavat võrkpalli EM-i silmas pidades.