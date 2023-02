Venemaa hokikoondisel enne sõja lõppu MM-ile asja pole. Peamiselt on küsimus hoopis logistikas ja turvalisuses

Kui seni on laialdaselt räägitud, et venelastel ja valgevenelastel ei ole moraalset õigust spordiväljakutele naasta, siis Tardifi tõi välja hoopis teised põhjused, miks Ukraina vastu sõjategevust alustanud Venemaa ning nende satelliidi Valgevene hokimängijad ei saa tippvõistlustel osaleda.

„Praeguses olukorras on reisimine nende (venelaste ja valgevenelaste) jaoks väga keeruline. Sõjategevuse ajal on neil raske reisida,“ rääkis Tardifi Ilta-Sanomatele logistilistest probleemidest.

„Otsuseid langetades lähtume eelkõige mängijate turvalisusest. Sealhulgas peame silmas ka Venemaa ja Valgevene sportlaste turvalisust. Peame seda tagama mängijatele ja taustajõududele. Lisaks peame jälgima ka avalikkuse turvalisust,“ sõnas Tardifi ning lisas, et nad ei lase poliitilisel tõmbetuultel oma otsuseid mõjutada.

Praeguseks on Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK teatanud, et nüüdseks juba mõeldakse Venemaa ja Valgevene sportlaste lubamisele rahvusvahelisele areenile. Peamiselt on põhjuseks 2024. aasta Pariisi olümpiamängud, kuhu hakatakse peagi jagama OM-pääsmeid.