Allar Raja: Venemaa ja Valgevene sportlaste vastu võistlemine minus eetilist dilemmat ei tekita

Läti olümpiakomitee teatas hiljuti, et nemad agressoorriikide sportlaste Pariisi lubamise puhul oma koondist Prantsusmaale saata ei plaani. EOK president Urmas Sõõrumaa boikoteerimisega ei nõustu. Kuidas vaatab olukorda Raja?

„Isiklik seisukoht on, et täna on seisud segased ja arvan, et siin on parem lahendus kui see, mis tundub täna ühest või teisest liinist vaadatuna. Ma ei ruttaks oma seisukohta ütlema,“ rääkis Raja. „Kui ma jätkan nii kaua, et jõuan Pariisi olümpiale, siis isiklikus plaanis ja toetajaid-meeskonnakaaslaseid vaadates pole mul võimalust, et hüppan paadist välja.“

„Sportlaste soov on võrrelda end ikka maailma tipu ja paremikuga. Seda loomulikult kõigi ausa mängu reegleid ja vähemalt kolme olümpismi alustalasid - püüdlikkus parimuse poole, austus ja sõprus - austades,“ jätkas Raja. „Kui need momendid säilivad atleetide vahel... Mõistan Vene ja Valgevene sportlasi väga hästi. Siin on raske vastata ühiselt, aga boikoti puhul jääksid kannatajateks need sportlased, kes on nelja-aastasse (olümpia)tsüklisse panustanud ja siis kohale ei lähe.“

Sõudmine on üks paljudest spordialadest, mille rahvusvahelistel võistlustel Venemaa ja Valgevene sportlased pärast sõjalist sissetungi Ukrainasse osaleda ei saa. „Ukraina sportlased on peal ja neid ka palju toetatakse ja abistatakse. Valgevene ja Vene sportlased ei võistle ja üldiselt ollakse selles võtmes läänemeelsed. Selles paadis on ka muud suured riigid: Austraalia ja Uus-Meremaa. Ma ei näe, et sõudeliidus uks antud vaates praokile läheks,“ selgitas Raja olukorda sõudmismaailmas.

Rahvusvaheline olümpiakomitee ja president Thomas Bachi on välja toonud kriteeriumitena, et (sportlased) ei tohi aktiivselt sõda toetada. „See on elementaarne, aga seal on raskeks kaalukausiks see, et kui (Venemaal) sõja vastu olla, siis on reaalne oht 15 aastat vanglakaristust ja tõenäoliselt mitte ainult Euroopasse põgenenud Venemaa sportlastel, kes on valmis olümpial osalema, vaid ka nende lähedastel,“ sõnas sõudja.