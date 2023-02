Jasmiin Üpraus keskendub uuel hooajal ajaloolise MM-tiitli kaitsmisele

Sellel aasta on unistuseks tiitlite püüdmine nii EM- kui ka MM-sarjas. Mullu 15-st tiitlivõistluste sõidust 11 võitnud pärnakas võttis pärast edukat hooaega hoo maha ja keskendus oma ülikooli õpingutele Portugalis.

„Ma armastan õppimist ja proovilepanekut ning tehes seda uues keskkonnas, uute inimestega ning peaaegu pool aastat kodust eemal - oli täpselt see, mida ma vajasin,“ sõnas Üpraus.

2023. aasta MM hooaeg on algamas mais ning EM-ile keskendutakse juunis ja juulis. Kokku on

Mida üldse kujutab endast tipptasemel jetisport? Aluse ja põhja paneb muidugi efektiivne meeskonnatöö, sõitja füüsiline vorm ja lihvitud sõiduoskused. Järgmiseks sammuks on

ajasõidust, mis määrab stardijärjekorra esimeseks võistlussõiduks, mida on kokku kolm. Kolmest sõidust võidetud punktide summa põhjal selgitatakse välja etapivõitja. Pärast igat võistlussõitu ootab meeskonda ees tehniline kontroll. Etapp saab läbi autasustamise, võistluslaagri kokku pakkimise ning teele asumisega järgmisele võistlusele. Kokkuvõttes on tegu küll individuaalse spordialaga, kuid edukaks esinemiseks on tugev meeskond hädavajalik.