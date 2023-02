TIPPHETKED | Tabeli viimane Tarvas tunnistas võõrsil Pärnu Sadama kindlat paremust

Play-off’i pääsu jahtiv Pärnu Sadam sai kümne kaotuse kõrvale kümnenda võidu, mis annab tabelis üheksanda positsiooni. Kaheksandal kohal (viimane play-off’i viiv positsioon) oleval Rapla Avis Utilitasel on koos 13 võitu ja 11 kaotust.

Tarvas on samal ajal jätkuvalt kindlalt tabeli viimane ehk 16. Rakvere klubil on kirjas üks võit ja 20 kaotust. Eelviimast kohta jagavatel Tallinna Kalev/Audentesel ja Valmiera Glass Vial on neli võitu ja 17 kaotust.