Manchester United leidis vigastatud Christian Eriksenile asendaja

United vajas meeskonda täiendust, kuna hiljuti selgus, et taanlasest poolkaitsja Christian Eriksen jääb hüppeliigese trauma tõttu palliväljakutelt eemale mai alguseni.

Poolkaitses on Manchesteri punasel klubil probleeme veelgi. Donny van de Beeki jaoks on põlvetrauma tõttu hooaeg lõppenud ning paar nädalat on lihasvigastuse tõttu rivist väljas ka Scott McTominay.

28-aastane Sabitzer liitus Bayerniga 2021. aasta suvel. Müncheni suurklubi maksis austerlase teenete eest RB Leipzigile 16 miljonit eurot.

Münchenis on Sabitzer olnud peamiselt vahetusmängija rollis. Seni on ta kirja saanud 54 kohtumist ja kaks väravat. RB Leipzigis sai ta kuue hooajaga kirja 229 mängu ja 52 väravat. Austria koondises on tema saldoks 68 mängu ja 12 väravat.

Sabitzer, Bayern ja ManUnited jõudsid kokkuleppele kõigest 12 tunniga. „Mõnikord tuleb teha kiireid otsuseid. Sellest võimalusest kuuldes olin kohe kindel, et see on minu jaoks. Olen võitluslik mängija ja tahan aidata meeskonda seatud eesmärkideni,“ sõnas Sabitzer ülemineku vormistamise järel.