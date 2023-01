Volodõmõr Klõtško videos ROK-i presidendile: venelased on olümpiavõitjad laste küüditamises ja naiste vägistamises

ROK tuli välja ideega, et aeg oleks mõelda sellele, kuidas saaksid Venemaa ja Valgevene atleedid ennistada spordisüsteemi. Nii otsib katuseorganisatsioon võimalusi, kuidas kahe agressorriigi sportlased saaksid osaleda 2024. aasta Pariisi ja 2026. aasta Milano olümpial.

„Te peaksite olema sallivuse ja rahu esindaja,“ ütles Klõtško videos, mille taustaks on Ukraina pealinnas Kiievis hävinud hooned. „Tegite ettepaneku anda Venemaa ja Valgevene sportlastele luba osaleda Pariisi mängudel. Ma ütlen teile: täna on venelased olümpiavõitjad inimsusvastastes kuritegudes. Neil on kuldmedalid laste küüditamises ja naiste vägistamises.“