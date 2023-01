Baskonia kaotas Euroliiga viimasele, eestlased jäid nullile

Milano peatreener Ettore Messina oli kohtumise järel väga rahul. „Mängijad väärisid sellist õhtut! Johannes on Johannes. Tal polnud sel aastal õnnestumisi ja pigem on olnud üsna hädas. Aga kõik olid tublid ja see andis meile tulevikuks natuke enesekindlust. Olime rahulikud ja suutsime palli liigutada. See matš näitas, kuidas me peame edasi liikuma,“ tõdes Euroliigas seitsmenda võidu võtnud meeskonna loots.