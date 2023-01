Paide Linnameeskond tõi klubisse kogenud poolkaitsja ja noore talendika äärekaitsja

Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams ütles, et Kelderi tegemistel hoiti silma peal pikema perioodi vältel. „Mul on hea meel, et temaga kokkuleppele jõudsime,“ avaldas Kams klubi kodulehel Kelderi kohta, kes treenis Paide meeskonnaga juba jaanuari algusest. „Meie juures prooviperioodil viibides näitas ta just seda, mida ootasime: oma tugevusi ja häid omadusi kaitsemängus, mis annavad meile juurde nii vajaliku lisakäigu.“

Oliver Niiduga lepingu sõlmimist kommenteerides lausus Kams, et Niidus nähakse tulevikupotentsiaali Premium liigas läbi löömiseks. „Oliver on mängijatüübilt tänapäevane äärekaitsja, kelle üheks trumbiks on agressiivse kaitsetegevuse kõrval ka oskus ründemängus lisajõuks olla,“ kõneles spordidirektor. „Lisaks on Oliver väga ambitsioonikas ning paistab silma hea suhtumisega treeningtöösse.“

27-aastane Silver Alex Kelder on SC Reali kasvandik, kes tegi debüüdi Premium liigas 2019. aastal FC Kuressaare ridades, olles enne seda esindanud aastaid Tallinna Kalevit esiliigas. Mullu tegi Kelder Kuressaare eest suurepärase hooaja ning käis koduses kõrgliigas väljakul 32 kohtumises. Kokku on Kelder Premium liigas pidanud 104 mängu, milles on löönud FC Kuressaare eest seitse väravat.

Silver Alex Kelder avaldas sõlmitud kaheaastase lepingu üle heameelt. „Paides on ambitsiooni, see meeldib mulle, sest nii luuakse mängijale keskkond, kus kasvada, pingutada ja areneda. Ootan suure huviga superkarikat ja liigahooaja algust, et fännide ette astuda. Annan endast kõik, et meeskonnale kasulik olla!“ kõneles ta.

18-aastane Tallinna FC Flora kasvandik Oliver Niit on seni mänginud esiliigas, kus on kolme hooaja jooksul käinud FC Flora eest platsil 69 kohtumises ja löönud ühe värava. Ka on Niit pidanud üheksa mängu erinevate vanuseklasside noortekoondistes.