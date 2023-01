BASKET TV | Tunnustatud Leedu treener kiidab Põhja-Euroopa liigat, ent mis imeloom see ENBL ikkagi on?

Leedu meistriliiga keskmiku BC Šiauliai tunnustatud peatreener Antanas Sireika arvab, et nende sugusele meeskonnale on Põhja-Euroopa liiga ideaalne mängupaik. Annab vaheldust, kogemusi ja on taskukohane. Mängida Leedu liigas omavahel neli ringi on Sireika arvates oluliselt halvem kui mängida koduses liigas kolm ringi pluss ENBL. Kõlab arukalt.