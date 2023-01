Reedel Aspeni X-Mängude pargisõidu treeningul kukkunud Sildaru jõudis esmaspäeval tagasi kodumaale. Seejärel ootas teda juba vastuvõtt doktor Madis Rahu juures. Kui USA-st naastes püsis veel lootus, et ehk pääseb ka sel korral kergemalt nagu 2021. aastal või tänavu Eileen Gu, siis reaalsuses ootab Sildarut pikk võistluspaus. Uuringud näitasid, et freestyle-suusataja vigastas parema jala eesmist ristatisidet ning ka meniskit. Seega on vaja heita operatsioonilauale.