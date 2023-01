INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Suure kolmiku 19 aastat kestnud võitlus. Kumb kahest gigandist jääb lõpuks peale?

Serblasel on sarnaselt Nadalile 22 suure slämmi turniiri võitu, Roger Federer jääb neist maha kahe tiitliga. Omal ajal tenniseväljakuid valitsenud ameeriklase John McEnroe meelest läheb Djokovic rekordi järele. „Praegu seisuga võiks arvata, et ta võidab veel vähemalt kaks või kolm suure slämmi turniiri. Roger võitis pärast 35-ndat eluaastat kolm finaali, Rafagi on võitnud kolm. Djokovic on fenomenaalne sportlane, kes on kolmikust ilmselgelt parim nii sportlikult kui ka taastumisvõime poolest, liiatigi pole tal jalgadega olnud vigastusprobleeme. Ma ütleks, et ta võtab veel vähemalt kolm tiitlit,“ ütles McEnroe.