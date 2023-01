KOMMENTAAR | Olümpia boikott: löök oma sportlaste pihta

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) algatatud kampaania tuua Venemaa ja Valgevene sportlased tagasi rahvusvahelisele areenile on tekitanud arutelu, kas Eesti peaks loobuma järgmise aasta suvel Pariisis toimuval olümpial osalemast. Loomulikult on sõjalise agressorriigi olümpiale kutsumine vale. Üksikute riikide olümpiast loobumine on aga vastukäiguna hambutu ning toob rohkem kahju kui kasu.