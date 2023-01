Kardetust tõsisem põlvevigastus lõpetab Kelly Sildaru hooaja

Kelly Sildaru tõdes, et ta esimest hüpet tehes liikus natuke kaugemale kui tavaliselt. „Spin läks natuke üle ja maandusin kehvasti. Kukkumine iseenesest ei olnud väga hull, aga parema jala põlv sai vigastada. Otsustasin kohe esimesel võimalusel koju lennata, et vajalikud uuringud teha. Praeguseks on selgunud, et olen vigastanud oma eesmist ristatisidet (ACL-i) ja samuti on viga saanud menisk,“ lausus 20-aastane sportlane pressiteate vahendusel.