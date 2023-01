Andrea Adamo: kui Ott Tänak sõidab kodusel rallil, siis vaevalt kutsutakse ta masin tehnilisse kontrolli

Adamo väitel on testipäeva ja ühepäevasel väikesel rallil osalemise kulu üsna samaväärne. „Mõnikord on rallinädalavahetusel võimalik korraldajatega jõuda kokkuleppele logistika osas. See vähendab kulusid. Tõsi on muidugi ka see, et testipäevadel sõidad sa rohkem kilomeetreid. Kui lüüa kokku kulud ja kilomeetrid, siis on parem teha teste,“ selgitas endine tiimipealik, kelle meelest tuleb siiski vaadata ka suurt pilti. „Ainus piirang on teie käsutuses olev raha. Motosport on alati nõudnud suuri rahalisi vahendeid ja alati pole võimalik mõelda ainult kulude kokkuhoiule. Olgu asi kallis või mitte, oluline on investeeringu tasuvus.“