Eestis toimuv U17 jalgpalli EM-finaalturniir saab sümboolse avalöögi

U17 neidude EM-finaalturniiri direktori Juss Tammingu sõnul on suurürituse korraldamine täies hoos. „Ettevalmistus on käinud juba enam kui poolteist aastat. Turniiri alguseni on jäänud ligi kolm kuud ja palju tööd on veel teha, ent oleme selleks valmis,“ rääkis Tamming.