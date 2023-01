Suusaorienteerumises EM-kulla võitnud Daisy Kudre-Schnyder: tegin tehniliselt puhta soorituse

Daisy Kudre-Schnyder tõdes, et tore on olla tagasi kohas, kus ta kümme aastat tagasi võitis juuniorina tiitlivõistluste medali. „Tänane võit ei tulnud kergelt, andsin endast kõik ja tegin tehniliselt puhta soorituse. Sel nädalal on ees veel neli starti, võtan neid kõiki väga tõsiselt ja püüan hea vormi maksimaalselt realiseerida,“ rääkis ta orienteerumise liidu vahendusel.

Väga hea sõidu tegi Eesti meeste koondise liider Mattis Jaama, kes saavutas 9. koha kaotades võitjale vaid 37 sekundit. „Olen natuke üllatunud, et kaotasin võitjale nii vähe. Tehnilise poole pealt klappis mul kõik hästi, aga kogu aeg oli selline tunne, et sõidukiirus ei ole päris see, mis peaks olema. Kokkuvõttes olen selle kohaga rahul ja eks see tulemus innustab kõvasti pingutama ka järgmistel distantsidel,“ lausus Jaama.