Sõõrumaa olümpia boikotti ei toeta: siis kannatavad ka kõik need, kes kannatama ei peaks

„Läti seisukoht on järgmine: kui need mängud toimuksid praegu ja neil osaleksid sportlased Venemaalt ja Valgevenest, siis ma arvan, et Läti koondis neile mängudele ei läheks,“ ütles Läti olümpiakomitee (LOK) president Žoržs Tikmers Läti Televisioonile.

Sõõrumaa ütles Läti olümpiajuhi väljaütlemist kommenteerides Delfile, et Eesti olümpiakomitee sellist seisukohta võtma ei hakka.

„Meie peasekretär (Siim Sukles - toim.) suhtles ka temaga (Tikmers) sel teemal. Pigem on see selline seisukoht, et kui see seis niimoodi on või jääb, siis... See on natukene selline agadega seisukoht. Meie ei ole selle asjaga päri. Boikoteerimine ei ole mitte kuhugi viinud. Siis kannatavad ka kõik need, kes üldse kannatama ei peaks,“ vihjas Sõõrumaa boikoteerivate riikide sportlastele.

Ta lisas: „Me peame seisma selle eest, et seal (olümpial) ei oleks neid, kes seal olema ei pea. Maailmas on küllalt näiteid, kus sõda pidavad riigid on olümpialt kõrvale jäetud.“

Sõõrumaa arvates on boikoteerimise jutt päevakorral ka seetõttu, et nii pääsevad valimisteks valmistuvad poliitikud pildile.

„Hetkel on boikoteerimise jutt seetõttu, et käib sõda, aga muidu on boikoteerimine päevakorras iga olümpia eel, veel enam, kui see satub valimistega ühte aega. See on nii alati. Eriti suurtes riikides on alati neid probleeme, mida poliitikud siis boikoteerimisega ähvardavad,“ ütles Sõõrumaa.