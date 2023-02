TÄNA DELFI TV-s | Uibo ja Lillemets jahivad Tallinna rahvusvahelisel mitmevõistlusel suurt punktisummat

Seitsmevõistluse stardinimekirjast leiame 27 meest. Neist tugevaima isikliku rekordiga on Maicel Uibo (6265 punkti), kes valmistub märtsi alguses Istanbulis toimuvateks Euroopa sisemeistrivõistlusteks. 6000 punkti meestest asuvad starti veel poolakas Paweł Wiesiołek (6133 punkti), Risto Lillemets (KJK Saare, 6089 punkti) ja Montenegro esindaja Darko Pešić (6036 punkti). Kui Uibol on sise-EMi norm juba täidetud, siis Lillemets läheb kodusel mitmevõistlusel 6140-punktist normi püüdma.



Eelnimetatud sportlastele soovivad kindlasti konkurentsi pakkuda ka norrakas Sander Aae Skotheim, tšehh Ondřej Kopecký ning rootslane Marcus Nilsson, kes möödunud suvel sai Euroopa meistrivõistlustel kümnevõistluses Janek Õiglase järel neljanda koha. Nende kõigi isiklikud rekordid kümnevõistluses ületavad 8000 punkti piiri, kuid seitsmevõistluses on 6000 punkti piir seni veel ületamata.



Pühapäeval toimuvas naiste viievõistluses asub starti 29 naist. Favoriidina alustab võistlust eelmise aasta võitja poolatar Adrianna Sułek, kelle isiklik rekord on 4851 punkti. Möödunud aastal võitis ta hõbemedali nii sise-MMil viievõistluses kui ka suvistel Euroopa meistrivõistlustel seitsmevõistluses. Stardinimekirjast leiame ka mulluse U20 vanuseklassi seitsmevõistluse soomlasest maailmameistri Saga Vannineni ja U18 vanuseklassi Euroopa meistri Jana Koščaki (Horvaatia).



Eesti tugevamatest naismitmevõistlejatest asuvad võistlustulle Katre Sofia Palm (Audentese SK, isiklik rekord 4198 punkti) ja Liisa-Maria Lusti (Audentese SK), kes möödunud kuul püstitas viievõistluses U20 Eesti rekordi 4125 punktiga.