TÄISPIKKUSES JA FOTOD | Uibo tõusis Tallinna seitsemevõistluses tubli kõrgushüppega teiseks ja peab esikohaduelli noore norralasega

Uibo alustas võistlust korralikult, ta sai kirja 7,21. See on vaid sajandiku ehk nelja punkti võrra aeglasem kui rekordseerias. Lillemets andis võrreldes rekordseeriaga ära seitse sajandikku (25 punkti), tema aeg oli 7,04. Võistlust läks juhtima tšehh Vilem Strasky 904 punktiga (60 m jooksu aeg 6,94). Kolmandal kohal olev Lillemets jääb temast maha 36 punktiga ja 17. kohal olev Uibo 95 punktiga.

Nii Uibo kui ka Lillemets ei saanud teise alaga kuidagi rahule jääda. Uibo piirdus esimesel ja kolmandal katsel 7.09-ga, teisel katsel sai ta kirja 7.16. Kahe ala järel jääb Uibo rekordigraafikule alla 65 punktiga. Lillemets hüppas esimesel katsel 6.77 ja teisel 6.86, kolmanda katse astus ta üle. Lillemets on väga keerulises seisus, sest kahe ala järel on tal võrreldes rekordigraafikuga miinust juba 125 punkti.

Suurfavoriidiks on tõusnud 20-aastane norralane Sander Skotheim, kes püstitas kaugushüppes 7.73-ga enda siserekordi. Tal on kahe alaga koos 1874 punkti, isikliku rekordi (5965) graafikut edestab ta 113 punktiga. Uibo on 1661 punktiga seitsmes ja Lillemets 1649 punktiga kaheksas.