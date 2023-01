Nädalavahetusel Delfi TV-s | Uibo ja Lillemets jahivad kõrget punktisummat Tallinna rahvusvahelisel mitmevõistlusel

Eestlastest lähevad suurte lootustega starti 2018. aasta sise-MMi pronks Maicel Uibo ja Risto Lillemets , kelle seitsmevõistluse rekord on vastavalt 6265 ja 6089 punkti.

Tugevaim välisvõistleja on isikliku rekordi kohaselt poolakas Paweł Wiesiołek, kes sai 2021. aasta sise-EMil 6133 punktiga pronksmedali.

Üle 6000 punkti meestest on stardis ka Montenegro esindaja Darko Pešić (rekord 6036 punkti).

Kohal on ka rida tugevaid kümnevõistlejaid, kes võivad Tallinnas oma seitsmevõistluse rekordit kindlasti parandada. Stardis on mulluse EMi kümnevõistluse neljas mees, rootslane Marcus Nilsson, kelle rekordid on vastavalt 8327 punkti kümnevõistluses ja 5866 punkti seitsmevõistluses.