OTSEPILT JA FOTOD | Ott Tänak võitis Otepää talveralli, teise koha võttis Georg Linnamäe

Võistluse käik:

Kolmandal kiiruskatsel (12,28 km) edestas järjekordse katsevõidu võtnud Tänak Linnamäed 7,3 ja Jeetsi 12 sekundiga. Neljandal kohal olnud Priit Koik tegi avarii, rallisõitjad vigastada ei saanud. Kokkuvõttes on Tänaku edu Linnamäe ees 40,3 sekundit, Jeets kaotab juba minutiga.

Neljandal katsel (12,89 km) edestas Tänak Jeetsi 22,9 ja Linnamäed 23 sekundiga. Kokkuvõttes on 2019. aasta maailmameistri edu Linnamäe ees 1.03. Jeets jätkab kindlalt kolmandana (+1.23). Jourdan Serderidis on 12. (+4.41).