M-Sporti boss lükkas Tänakuga seotud kuulujutud ümber

Soome väljaanne moottori.fi kirjutab, et enne hooaja algust levis ralliringkondades kuulujutt, et osa M-Sporti aktsiaid läks 2019. aasta maailmameistri palkamisega Tänaku omandusse.

„Ei. Võin teile kinnitada, et kellelegi peale minu ei kuulu ettevõttes ainsatki aktsiat. Mul oleks hea meel, kui keegi tuleks ja ostaks suure koguse minu ettevõtte aktsiaid, aga see kuulujutt ei vasta kindlasti tõele,“ kinnitas Wilson.

M-Sporti boss ütles, et tundis Tänaku vastu suurt huvi juba mullu suvel ja jõudis lepingu pakkumiseni novembri lõpus Greystoke’is. Ta tunnistab, et eestlase palkamine polnud odav, sest igat maailmameistrit hinnatakse kõrgelt.

„See oli üsna pikk protsess. Olin realist, nii et ma ei pidanud seda algul võimalikuks. Eelmise hooaja poole peal ütles ta (Tänak – toim), et lepingu sõlmimine võib olla võimalik. Raha oli raske saada, aga tegin täpselt samamoodi nagu Sebi palkamisel ( Sebastien Ogier ’ palkas Wilson 2017. aastal – toim). Tahtsin, et Ott saaks esmalt meie autot juhtida. Kui testimine oli tehtud, oli vestlus üsna lihtne,“ avas Wilson lepingu sõlmimise tagamaid.

„Ma teadsin, et ei saa endale enam lubada samasugust hooaega kui eelmisel aastal. Hooaeg algas fantastiliselt, kuid lõppes halvasti. Ma olen sellise olukorra jaoks liiga vana. Ma ei saanud nii jätkata, ma pidin midagi ette võtma. See on ju suur väljaminek, aga kui saame tulemusi, teeb see ka rahalise poole lihtsamaks,“ lisas Wilson.