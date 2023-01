VIDEO | Luka Doncic viskas tänavu juba neljas kord üle 50 punkti

Avaveerandil tõi Doncic oma meeskonna 30-st punktist koguni 24, mis on NBA selle hooaja rekordiks.

''Paremat veerandaega on raske tahta,'' kiitis Mavericksi peatreener Jason Kidd kohtumise järel.

Doncici isiklik punktirekord on 60 punkti, mille ta kogus detsembris New York Knicksi vastu. Toonane kohtumine läks lisaajale. Sel hooajal on Sloveenia täht vähemalt 50 punkti visanud juba neljas mängus.