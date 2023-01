VIDEO | Maailmameister tegi mõned tunnid enne traagilist õnnetust rõõmsa postituse

Rennisõidus maailmameistriks tulnud 31-aastane Smaine oli üks kahest välismaalasest, kes laviini all hukkus. Tugeva lumesaju tõttu oli piirkonnas antud laviinihoiatus.

Smaine oli Jaapanisse reisinud, et filmida turunduskampaania jaoks maandumisvõtteid.

„Nägime seda [laviini] tulemas. Kuulsime tormi ja saime aru, et tegemist on suure laviiniga. Hakkasime jooksma ja siis see tabas meid,“ kirjeldas Adam, kes mattus umbes pooleteise meetri sügavusele lumme.