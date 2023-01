Nädal piiri taga: Varblaselt vägev punktirekord, Saare mäng sisaldas punaseid kaarte ja ähvardusi

Prantsusmaa naiste kõrgliigas pidid Kertu Laak ja RC Cannes tunnistama Pays d’Aix Venelles´ 3:2 (19/25 25/27 25/18 25/15 15/9) üleolekut. Laak tõi 5 punkti (-4). Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeul said 2:3 (10/25 24/26 25/23 25/16 13/15) kaotuse Terville´i Florange´ilt, Kibbermann sekkus hetkeks. Tabelis on Cannes 29 punktiga seitsmes ja Baroeul 14 silmaga eelviimane. Naiste esiliigas said Nette Peit ja Quimper Volley 29 kirja 3:0 (25:15, 25:12, 25:15) võidu Halluini vastu ja on A-grupis 31 punktiga teisel kohal.