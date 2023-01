Levadia treeneritetiimiga liitus kogenud hispaanlane

„Oleme selle kogemuse üle selles suurepärases Põhja-Euroopa klubis väga põnevil. Meie eesmärk on viia FCI Levadia järgmisele tasemele, panustades kogu oma proffijalgpallis omandud teadmise ja kogemuse. Tallinn on mind heas mõttes igast küljest üllatanud. See on imeline! Klubi on hästi üles ehitatud ja igatipidi proffessionaalne. Klubi toetab meid igas aspektis ning oleme ootusärevil Premium Liiga hooaja eel,“ vahendab Levadia Soto sõnu.

„Meil on hea meel, et Curro Torres võttis endaga kaasa tasemel treenerite tiimi, kellest üks on abitreener José Vicente Soto. Koos peatreener Curro Torresega moodustavad nad hea tandemi. Soto on treener, kelle all on sirgunud suures koguses maailmaklassi jalgpallureid. Soovin Sotole ja kogu treeneritetiimile palju edu ja õnnestumisi peagi algavaks hooajaks,“ rääkis Levadia president Viktor Levada.