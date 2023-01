Kahekordne olümpiavõitja nõuab boikotti: „On hädavajalik, et Venemaa sportlaste õigusi kaitstaks!“

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) andis eelmisel kolmapäeval mõista, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad peagi rahvusvahelisele areenile naasta. ROK rõhutas oma avalduses, et „kõigil sportlastel on õigus olla ilma diskrimineerimiseta“ ning et „ühtegi sportlast ei tohiks tema passi pärast takistada võistlustel osalemast“.

Kui paljud alaliidud on ROK-i avalduses nördinud, sest soovitakse, et agressorriikide sportlased ei pääseks 2024. aasta Pariisi olümpiale, siis Peterburi laskesuusaliidu president on kardinaalselt teisel arvamusel.

„Venemaa olümpiakomitee juhtkond peab ilmselgelt rangem olema. Mulle ei meeldi see, kuidas Pozdnjakov (Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov) asja suhtub. Ta üritab tolereeriv olla, aga ma ei mõista, kuidas sobitub sõna „sallivus“ praegusesse olukorda,“ vahendab RIA Novosti Vassiljevi sõnu.

Endise laskesuusataja arvates tuleb Venemaa olümpiakomiteel teha kõik endast olenev, et nende sportlased saaksid Pariisi olümpial oma lipu all võistelda. „On hädavajalik, et Venemaad ja nende sportlaste õigusi kaitstaks. Pozdnjakov peab olema palju rangem.“

"Kui meil ei lubata oma lipu ja hümni all võistelda, siis mõistagi tuleb meil olümpiamänge boikoteerida,“ avaldas Vassiljev arvamust.