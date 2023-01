Jalgpall pingete maandajana. „Tänu jalgpalliklubile peab paidelane „meie“-ks ka mõnda mustanahalist inimest.“

Teine pool, mida jalgpalliruumis olek nähtavasti pakub, on see, et eks meil kõigil on sees natuke stressi, viha, rahulolematust, Martin Ehalal oli kirjas ka agressiivsus. Jalgpall on üks ventiil, mille kaudu seda välja lasta, sest staadionil on reeglid natuke lõdvemad kui elus. Seal võib karjuda, sõimata, olla oluliselt teises liinis kui igapäevaelus. Paljude inimeste jaoks on see tõenäoliselt koht ja võimalus end välja elada. See on küll reeglistatud, kuid mitte nii palju kui tavaelu. Suures plaanis on jalgpall seepärast väga kasulik asi – ta on väikeste positiivsete sotsiaalsete paituste vabrik, mis annab meile aeg-ajalt võimaluse tunda, et oleme tublid.

MH : Võiks ju küsida: mida jalgpall inimesele annab? Suures plaanis oli see kirjas Martin Ehala ühe slaidi kahel viimasel real, kus oli selline mõte, et see pakub kaht asja. Ühelt poolt kuuluvustunnet, meie-tunnet ja selle kaudu sotsiaalseid paitusi: kui minu meeskond võidab, on mul kohe parem olla. Kui Eestil on hästi läinud, tunnen seda kohe enesepositiivse tundena. Mul on üks tuttav, kes isegi sõltub seda tüüpi positiivsetest paitustest – tal oli komme, et kui Eestil läks ükskõik millisel spordialal hästi, siis ta vaatas õhtuseid spordiuudiseid umbes viis korda järjest, et saada seda mõnusat tunnet veel ja veel kätte. See on asja üks pool.

Ühelt poolt räägitakse jalgpallist kui kogukondade ühendajast, teiselt poolt kui nähtusest, mille kaudu elatakse metafoorselt välja poliitilisi ühiskondlikke konflikte. Jalgpallikirjanduses räägitakse jalgpalli vaatajast ühelt poolt kui asjatundjast, kes on sõltumata hariduslikust taustast minetanud intellektuaalse ratsionaalse mõtlemise, aga samal ajal on ta erialaliselt ehk jalgpalliliselt väga teadlik. Tribüünil käitub vaataja võrreldes igapäevaste mustritega hoopis teisiti. Küsimus on väga lihtne: miks? Minu esimene küsimus teile on aga see: kuidas te sellise kirjeldusega suhestute?

JS : Mulle tundub, et meie teemaga külgnevaid teemasid on täna olnud päris palju. On räägitud mõjust fännidele ja sellest, mis tingib sellise käitumise. Kui sellele teemale mõtlesime, siis see tõukus laiematest küsimustest: miks inimesed ikkagi tribüünidel ja televiisori ees nii käituvad? Paiguti võib ju isegi kõrgelt haritud inimene tribüünidel kui metsaline käituda.

JS : Paljud nendest tunnustest võiksid ju sobituda kõikidele spordialadele, aga tundub, et jalgpallil on mingisugune universaalsus: esiteks sobitub see sisuliselt kõikidesse kultuuriruumidesse, teiseks ei mängi taustsüsteem eriti rolli ja kolmandaks: võime ju vehklejate võite vaadata viis korda, aga tundub mõeldamatu, et vehklemine tribüünil sellise reaktsiooni tooks.

Üks huvitav moment veel, mida on kindlasti analüüsitud – COVID-19-aegne jalgpall, kui publikut staadionitel polnud. Ega minagi pole palju staadionitel olnud, aga see, et näed televiisorist vaadates mängijat JA publikut, toob ka televaataja kuidagi publiku hulka. Taipasin, et vaadates mõnda mängu, kus publikut polnud, ei olnud ka tunne üldse see. Istusin oma diivanil nii nagu ikka, aga midagi jäi ikka puudu.

Minu jaoks on siin huvitav veel puhtbioloogiline aspekt. Oleme tõesti ju karjaviisilised elukad, tahame kuskile kuuluda – siit see fänlus –, kambana tunneme end kindlamalt, samas saame ka eristuda. Jalgpall pakub meile midagi sellist, mida pakuvad ka ajakirjad Kroonika, Mood ja nii edasi, aga kuidagi väga ehedal kujul: saame seda demonstreerida ja välja näidata. Kui hakata inimese väliskihti maha kraapima, siis selle alt tuleb välja väga palju ebameeldivat. See atmosfäär pakub väljundi sellele, mis on kuskil aluskihtides peidus: saame poolteist tundi endale lubada midagi sellist, mida mõnes teises situatsioonis lubada ei saa.

DV : Jah, nii see on. Põhimõtteliselt ei ole see reaktsioon sellele, mis väljakul 45 + 45 minuti jooksul toimub, inimkonna ajaloos midagi unikaalset. Need reaktsioonid ja jaotumine vastavalt sümpaatiale on meile tuttavad näiteks nii Rooma variandis gladiaatorite näitel kui Bütsantsi variandis hobuste võidusõitude näitel. Ja mingis mõttes on selline emotsioonide puhang võrreldav ka sündmustega meie ajaloost tuttavate sündmustega, näiteks pronkssõduriga. Jalgpalli spetsiifika seisneb selles, et neid emotsioone pakutakse heal juhul kolm korda nädalas – sa tead, oled valmis ja saad minna.

MH : Ma arvan, et seesama sitapealisus kehtib mitte ainult jalgpallikontekstis, vaid ka paljudes eluvaldkondades ja tõenäoliselt ka teistel spordialadel. Ju siis on jalgpallil tõesti mingisugused tunnused või omadused, mis on teda mõlema funktsiooni täitmisel – nii paituse tegemisel kui agressiivsuse väljaelamisel – kuidagi esiplaanile tõstnud. Võibolla on siin faktoriks, et jalgpall on tiimitöö? Lisaks ka see, et mäng on suhteliselt arusaadav ka mittepühendunud inimesele.

JS : Paar aastat tagasi oli siinsamas jalgpallikonverentsil semiootiku poolt tehtud ettekanne, kus väideti, et jalgpalli mõju ei saa me tuletada ei reeglitest ega mängu olemusest, vaid mängu tuleb võtta mingisugused muud küsimused. Mis need on, seda ei osatud öelda. Tihtilugu näeme küll seda, et sport toimib kuidagi metafoorselt, isegi metonüümiliselt, kus üldistatakse tunnuseid ja ideoloogilisi küsimusi, aga jalgpall suudab maailma eri piirkondades iganädalaselt inimeste identiteeti põlistada. Kas sellele võiks leida vastuse: miks just see ala? Mis seal tribüünidel ikkagi toimub?

MH : Ma astuks hoki kaitseks välja. Mäletan ammuseid aegu: seitsmekümnendad aastad, Tartu ülikooli Pälsoni ühika puhketuba – seal oli telekas üleval ja hokit mängisid Nõukogude Liit ja Tšehhoslovakkia. Ja see lärm, kui tšehhid värava lõid… mitte sellepärast, et nad ilusasti mängisid, aga sellepärast, et nad lõid Nõukogude Liidule värava! Kogu ühikas värises. See oli ka üks võimalus, kuidas poliitilist hoiakut välja näidata.

MH : Mina küll arvan, et parem on see, kui inimesed staadionil ja pärast õllebaarides karjuvad, vehivad ja kaklevad, selle asemel et hakkavad sõda pidama või läheb kuskil tõsiseks arveteklaarimiseks. See on niisugune sisemiste pingete väljaelamine. Jalgpalliruumis on see ikka kuidagi reeglistatud, üle piiri ei saa väga minna. Kui see osa inimeste puhul neid aitab, on see suurepärane – see on jalgpalli üks tähtis funktsioon.

JS : Oleme rääkinud sellest, et jalgpalli juures avalduvad inimese varjatud küljed. Kumb siis parem on, kas lifti sodida või avalikult tribüüni peal räusata, nii et kõik näevad – võid ju isegi telekasse sattuda?

DV : Selleks, et jalgpalli mängima hakata, pole ju lisaks pallile peaaegu mitte midagi vaja. Võrkpalli puhul on ikka tarvis võrku, korvpalli puhul peaksid kuskil olema rõngad, kuhu visata. Oleme ju kõik alustanud niimoodi, et paned kasvõi kaks tellist väravateks või kasutad väravana majaseina või naabri aknaalust. Või tähistab väravat klaasiklirin – siis on eriti hea, tead kohe kindlasti, et läks sisse (naerab – toim.)! See on ka kindlasti üks tegur, et alustame selle mänguga suhteliselt varakult. Teatud valdkonnad, näiteks vehklemine ja ratsutamine, eeldavad vanematelt ka materiaalseid vahendeid, aga jalgpall võib olla ka mingisugune kaltsudest tehtud kera, mida annab taguda.

Mäletan, kuidas olin kunagi Ameerikas ja sõbrad viisid mind pesapalli vaatama. See on niisugune mäng, millest keegi mitte midagi kunagi aru ei saanud: miks nad seal jooksevad ja miks nad seal taovad? Mulle prooviti kõike ära seletada ja räägiti, kuidas ma kohe seda mängu armastama hakkan, aga ma ei saanud ikka midagi aru. Aga kuna pooled staadionil olevatest inimestest olid punaste nokamütsidega ja ülejäänud mingite triibulistega, hakkas mulle lõpuks tunduma, et ma olen punaste mütside poolt, kuigi ma ei saanud üldse pihta, mis platsil toimus. Sellise massipsühhoosi või massi kaasahaaramise võime on jalgpallil millegipärast suurem kui näiteks vehklemisel, malel või laskmisel.

JS : See seostub juba viimase ettekandega, kus Marek Volt rääkis alandamisest. See on väga selge selline akt, kus me alandame vastasvõistkonna poolehoidjaid ja mängijaid: me isegi ei taha vaadata, oleme nii kindlad.

JS : Üldiselt on loogika ju ikkagi selline, et inimene läheb võrdlemisi teadlikult tribüünile, näiteks iga nädalavahetus. See on ju võrdlemisi teadlik ja ohutu pingete maandamine, isegi kui me otseselt ei teadvusta, et nüüd siin pingeid maandame. Eri ettekannetest on aga läbi käinud nii-öelda mängu piiri hägustumine – väga paljudes kontekstides me ei võta seda mängu enam mänguna, vaid ta hakkabki tunduma tegelikum, kui see reaalselt on.

Mulle tuli meelde, et enne Venemaal toimunud MMi hooplesid venelased, et inglased küll kaklevad, aga meie teeme enne veel trenni ja siis valmistume nendeks lööminguteks tõsiselt, nii et alati ei ole see spontaanne. Teatud ideoloogiad, teatud autoritaarsed süsteemid võtavad seda ikka kohe niisuguse tõsise ülesandena.

DV : See, Mati, on ju tegelikult väga kurb, aga nii see paraku on. Analoogia oli ju vist mõnedes Jaapani firmades, kus pandi kuskile nurka nukk. Kui ülemus ei meeldinud, siis talle naeratasid, aga pärast läksid ukse taha ja virutasid nukule jalaga. Seda funktsiooni auru väljalaskmise mõttes jalgpall kindlasti täidab. Teine küsimus on see, kas meile inimestena on seda üldse vaja – aga ju peab see siis vist niimoodi toimuma. Samas mõnikord pealtvaatajana see häirib, kui kuskil läheduses on laamendav ja ropendav purjus seltskond.

DV: Muuseas, nad ei näe ju ka oma meeskonda. Tuletan meelde, et platsil on vist kaks meeskonda väljas… Mida see meile ütleb? Ütlebki seda, millest me räägime: jalgpall on selle seltskonna jaoks teisene, see pole oluline. Seal võiks toimuda ükskõik mis alates gladiaatorite võitlusest ja lõpetades kioskite purustamisega, pole vahet.

MH: Jalgpall ongi vist praeguseks ajaks jõudnud sellisesse staadiumi, et see on elu osa. Puhast mängu, võtteid ja sööte saab ka nautida, aga kui Eesti mängib, siis naudid ju vist ikkagi rohkem seda, et see meeskond esindab meid, kas jäid alla, said üle või tegid viigi…

DV: …või kaotasid mitte väga suurelt?

MH: Olla rõõmus seepärast, et eestlased mängisid hästi, kuigi 0 : 7 kaotasid, on raske. Jalgpall on ikkagi saanud päriselu osaks ja teistpidi võttes on päriselu järjest rohkem ka mänguliseks muutunud. Psühholoogias on igasuguseid vahvaid raamatuid kirjutatud selle kohta, kuidas inimesed mängivad perekonnasuhteid: närvis emme, kuri issi, paha ämm. Need on mängulised rollid, see ei ole enam seda tüüpi päriselu nagu Tammsaaret lugedes. Mäng on jõudnud ellu ja elu on jõudnud ka jalgpalli, sest saan aru, et väga paljude jalgpalli sees olevate inimeste jaoks on see, kuidas jalgpallis mingil võistkonnal läheb, üks elu keskseid küsimusi. Selle taga võib olla infarkt, depressioon, tohutu rõõmupuhang või mis iganes.

JS: Mulle on tundunud kummaline, et teame, et jalgpall on puhas mäng isoleeritud ajas ja ruumis, aga kui vaatame näiteks ajakirjandust, siis näeme, et seal võetakse seda peaaegu sama tõsiselt kui näiteks poliitikat. Tundub, et seal kaob see mängu piir täiesti ära.