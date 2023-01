Nüüd on see ametlik. Pühapäeval, olles tõstnud pea kohale Austraalia lahtiste võidukarika, sai Novak Djokovićist kõigi aegade parim mees tennisist .

Ametlikult, tõsi, on nii Djokovićil kui ka Rafael Nadalil kirjas 22 suure slämmi turniiri võitu ehk siis viigiseis tuleb lahutada ja siin on kõik statistilised näitajad – võidud, protsendid, omavahelised mängud jne – Djokovići kasuks peale ühe. Nadalil on ette näidata olümpiakuld, Djokovićil ainult pronks, ja kui just seda detaili viigilahutajana kasutada, siis küll, Nadal on parem.