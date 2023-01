Seksuaalkuriteos kahtlustatav Brasiilia jalgpallitäht: ma ei karda mitte midagi

Brasiillane on kaasvangide sõnul kinnipidamisasutuses justkui ümbersündinud. „Jalgpallur jäi vanglamüüride taha. Dani Alves, kes siin viibib, on täiesti teine inimene. Ma lepin kõigega, mis tuleb,“ vahendasid kaasvangid Alvese sõnu La Vanguardiale.

„Ma lahkusin kodust, kui olin 15-aastane ning olen pidanud elus väga keeruliste olukordadega toime tulema. See siin on järjekordne mööduv eluetapp. Ma ei karda mitte midagi,“ lausus Alves.

Kui esialgu väitis Alves võimudele, et ei mäleta kõnealuse naisega kohtumist, siis hiljem on ta oma versiooni muutnud ning tunnistanud, et oli siiski konsensuslikus vahekorras. Alvese advokaadi Cristobal Martelli sõnul ei rääkinud tema klient esialgu tõtt, sest ei tahtnud, et abikaasa Joana Sanz juhtunust teada saaks, vahendab Marca.