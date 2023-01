PILTUUDIS | Kimi Räikkönen saab kolmandat korda isaks

„Oh, väike tüdruk, me juba armastame sind nii väga. Me ei jõua enam ära oodata, et mõne kuu pärast kohtuda oma pere uusima liikmega,“ kirjutas paar sotsiaalmeediasse postitatud ilusa pildi juurde.

Soomlasest vormel-1 eksmaailmameister Kimi Räikkönen ja Minttu on koos olnud alates 2013. aastast. Naine on avaldanud, et nad kohtusid ühel peol ühise sõbra kaudu.

„See oli tõesti lõbus ja mulle meeldis väga Kimi seltskond. Tol ajal ei mõelnud ma millestki muust, kui sellest, et tegu on humoorika mehe ja toreda seltskonnaga. Muud asjad tulid alles hiljem,“ on Minttu öelnud Soome meediale.

Kimi ja Minttu abiellusid 2016. aastal Itaalias. Neil on juba kaks ühist last: 2015. aastal sündinud poeg Robin ja 2017. aastal sündinud tütar Rianna.