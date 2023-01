Bigbank kerkis tagasi liidrikohale, Selver/TalTechile napp kaotus, Pärnule punktilisa ei tulnud

Tartul on nüüd koos 46 punkti ja lähimast jälitajast Selver/TalTechist (45 punkti) kolm mängu vähem peetud. RTU-l on kolmandana 28 silma. Neljandal positsioonil paikneb 27 punktiga Jekabpilsi Luši, viies on 23 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme, kuues 19 punktiga Võru Barrus ja seitsmes 13 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi.