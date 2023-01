FOTO | Vigastatud Kelly Sildaru ja Eileen Gu poseerisid koos: sama põlv, samal päeval!

Sildaru sai Aspenis vigastada pargisõidu raja esimesel hüppel. „Kukkusin ja vigastasin põlve,“ avaldas Sildaru ning tõdes, et tegemist ei ole sama põlvega, mille ristatisidet ta 2017. aastal vigastas.

Samal päeval vigastas põlve ka olümpiavõitja Eileen Gu. Uuring näitas, et tegemist on ristatisideme venituse ja põrutusega.

Nüüd on kaks kuulsat freestyle-suusatajat poseerinud samal pildil. „Sama põlv, samal päeval. Meil on kahju, et seekord jäime X-mängudest ilma, kuid tunneme end seda koos läbi elades natuke paremini,“ seisab konkurentide ühispildi juures.