Hukkus lumelaviini alla jäänud freestyle-suusatamise maailmameister

Jaapani ametivõimud on keeldunud hukkunud välismaalaste isikute avalikustamisest, kuid USA suusaajakiri Mountain Gazette teatab, et üks hukkunutest oli ameeriklane Kyle Smaine. Kaks temaga koos reisinud meest on Instagramis kirjutanud, et Smaine jäi laviini alla ja hukkus.