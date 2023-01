Venemaa sportlasi kaitsnud Norra sporditäht põhjustas kodumaal skandaali

„Lugupeetud juhataja, lugupeetud president, austatud esindajad. Sellistel koosolekutel on meeldiv osaleda. Olen rääkinud Norra sportlaste komiteega, kuhu kuuluvad olümpia-, paraolümpia- ja mitteolümpia spordialade esindajad, ning soovin jagada kokkuvõtet meie hiljutistest aruteludest varem mainitud väga keerulisel teemal. See on väga keeruline ja väljakutseid pakkuv olukord. Ja Venemaa naaberriigina oleme väga teadlikud käimasoleva konflikti intensiivsusest ja jõhkrusest. Meie üleriigiline meedia ja enamik inimesi on võtnud selge seisukoha, et nad ei taha venelasi spordi juurde tagasi lasta. Ja selle taustal otsustasime sportlaste komisjonis, et põhiliselt lähtume oma arutelul olümpialiikumise aluseks olevatest väärtustest ja eetikast, sest see on ainus tee edasi. Meie arvates on mittediskrimineerimine vältimatu. Meie missioon on olla jätkuvalt ühendav jõud ja see peaks ka edaspidi olema meie fookuses. See tähendab, et ühtki sportlast ei tohiks passi alusel välja arvata. Ja me tahame, et meie ühised spordikomisjonid koonduks meie väärtuste ümber. Järgmisena saame arutada, milliseid praktilisi samme on vaja paika panna, et potentsiaalselt lubada kõik sportlased spordiareenile. Aitäh,“ sõnas Jacobsen.