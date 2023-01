Real lasi Barcelona viie punkti kaugusele, Napoli jätkab võimsalt

La Liga 18 vooru järel on Barcelonal 47, Realil 42, Real Sociedadil 38 punkti ning Madridi Atleticol, Villarrealil ja Betisil võrdselt 31 punkti.

Itaalia Serie A-s alistas liidermeeskond Napoli vahetusmees Giovanni Simeone 86. minuti väravast AS Roma 2:1 ja kasvatas edumaa juba 13-punktiliseks. Napolil on 53 punkti ning nende lähimatel jälitajatel Interil 40, Atalantal ja AC Milanil 38 silma. Milan jäi eile kodus Sassuolole alla koguni 2:5.