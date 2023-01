Viljandi ja Mistra käsipalliklubid tegid lätlastele säru, Pantrite hokisats jäi lõunanaabritele alla

Viljandi ridadest täitis väravaküti kohustusi Ott Varik kuue väravaga, Kristo Voika abistas viie tabamusega. ASK Zemessardze/LSPA resultatiivseim Renārs Grebeņņikovs viskas viis väravat.

„Alguses oli meil realiseerimisega raskusi ja nemad said lihtsaid väravaid. Mida aeg edasi, seda rohkem saime kaitse pidama ja selle pealt saime kiirrünnakuid ja poolkiireid ning sellega tegime vahe sisse,“ sõnas Mikk Varik. „Kordaminekuks võib öelda, et maksimumpunktid on tabelis.“