VIDEO | Ajaloolise hüppe sooritanud kanadalanna tõusis X-Mängude kuningannaks

Rennisõit pakkus sel korral üllatusvõitja. Eileen Gu puudumisel eeldati, et karjääri esimese X-Mängude kuldmedali võiks võita kanadalanna Rachael Karker. Lõpuks pidi ta leppima aga hõbemedaliga. Viimase katsega napsas esikoha britt Zoe Atkin. 20-aastase Atkini võit oli omajagu üllatus, kuna tänavusel hooajal ei olnud ta veel võistelnud ning kõigist kolmest MK-etapist oli ta eemale jäänud. Atkini jaoks oli see karjääri esimeseks X-Mängude medaliks. 2021. aasta MM-ilt on tal ette näidata pronksmedal.