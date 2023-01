Eestlannad võitsid sisesõudmise EM-il kolm medalit

„Eelmise nädala alul juhtus minuga õnnetus, mille tõsidus jõudis kohale veidi hiljem. See vääras varem paika pandud ettevalmistusplaani,“ rääkis Meinbek, kelle sõnutsi nõudis vigastus kava muutmist ning taastumisele keskendumist.

Sekelduste tõttu peab Vana Maailma värske meister kulda väikeseks imekski. „See medal kinnitab, et kui sul on unistused ja teed selle nimel rasket tööd, need täituvad,“ rõõmustas Meinbek.