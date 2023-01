VIDEO | Meistrite võidusõidu meeskondliku võistluse võitsid Solbergid, individuaalselt oli parim Ekstöm

Sarnaselt eelmisele aastale toimub Race of Champions Rootsis jäärajal. Laupäevases finaalis läksid Solbergid vastamisi Team All Starsiga, kuhu kuulusid Belgia rallitäht Thierry Neuville ja Brasiiliast pärit valitsev vormel 2 sarja meister Felipe Drugovich. Finaali esimeses stardis alistas Neuville Petter Solbergi, ent järgmised kolm sõitu võitsid Norra esindajad.

„Rahvuste karika uuesti võitmine on äge - eriti see, et ma võitsin viimases stardis Neuville'i. Ma pole teda kuigi tihti võitnud, seega olen väga rahul, et sellega nüüd hakkama sain,“ rääkis Oliver Solberg peale võitu.